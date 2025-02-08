Нова шкільна програма у Львові — як будуть відбуватися уроки кіно

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

У Львові стартував новий освітній проєкт "Уроки за мотивами кіно", спрямований на інтеграцію кінематографа в навчальний процес. Презентація відбулася у львівському ліцеї імені Івана Пулюя, де зібралися керівники шкіл, освітяни та діячі культури.

Як у львівських школах будуть проходити уроки кіно, для учнів яких класів будуть доступні такі уроки та яка мета такого проєкту, розповіла в коментарі Новини.LIVE заступниця начальника управління освіти Львова та керівниця проєкту Галина Пирин.

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Перший кіноурок порушив тему формування національних еліт за мотивами фільмів "Довбуш", "Перший код" та "Смак свободи".

"Перший урок буде для старшокласників — учнів 10-11 класів. Держкіно надало нам топлист певних фільмів, які ми могли б обговорювати і сформувати для шкіл списки фільмів", — каже керівниця проєкту.

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

Метою проєкту "Уроки за мотивами кіно" є допомогти школярам аналізувати події та вчинки, які змінюють хід історії, і показати, що навчання може бути тісно пов’язане з реальним життям, додає Пирин.

"Дивитися кіно — це бачити модель поведінки у життєвих історіях. Це переконливіший аргумент в очах учнів, який дозволяє подивитись певну модель поведінки, спроєктувати її на собі чи на суспільстві і дати характеристику. Це психологічний момент, який сприяє розвитку критичного мислення", — додає освітянка.

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

До слова, управління освіти надсилатиме у навчальні заклади міста готовий проєкт уроку, в якому будуть використовуватися фрагменти кількох фільмів. Також будуть практичні завдання до фільмів з обговоренням. Але такі кіноуроки будуть не лише для учнів старших класів.

"Якщо перший урок — це про проблеми національних еліт в умовах сьогодення, то другий урок ми готуємо для учнів початкової школи, і їм також буде запропоноване щось цікаве для споглядання й аналізу", — наголошує керівниця проєкту "Уроків за мотивами кіно".

Як зазначають в управлінні освіти Львівської міської ради, впровадження таких проєктів сприяє розвитку критичного мислення, творчих здібностей та національної свідомості учнів, роблячи навчальний процес більш інтерактивним і цікавим.

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