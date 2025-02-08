Новая школьная программа во Львове — как будут проходить уроки кино

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

Во Львове стартовал новый образовательный проект "Уроки по мотивам кино", направленный на интеграцию кинематографа в учебный процесс. Презентация состоялась во львовском лицее имени Ивана Пулюя, где собрались руководители школ, педагоги и деятели культуры.

Как во львовских школах будут проходить уроки кино, для учеников каких классов будут доступны такие уроки и какова цель такого проекта, рассказала в комментарии Новини.LIVE заместитель начальника управления образования Львова и руководитель проекта Галина Пирин.

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Первый киноурок поднял тему формирования национальных элит по мотивам фильмов "Довбуш", "Первый код" и "Вкус свободы".

"Первый урок будет для старшеклассников — учеников 10-11 классов. Госкино предоставило нам топ лист определенных фильмов, которые мы могли бы обсуждать и сформировать для школ списки фильмов", — говорит руководитель проекта.

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

Целью проекта "Уроки по мотивам кино" является помочь школьникам анализировать события и поступки, которые меняют ход истории, и показать, что обучение может быть тесно связано с реальной жизнью, добавляет Пирин.

"Смотреть кино — это видеть модель поведения в жизненных историях. Это убедительный аргумент в глазах учеников, который позволяет посмотреть определенную модель поведения, спроектировать ее на себе или на обществе и дать характеристику. Это психологический момент, который способствует развитию критического мышления", — добавляет педагог.

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

К слову, управление образования будет присылать в учебные заведения города готовый проект урока, в котором будут использоваться фрагменты нескольких фильмов. Также будут практические задания к фильмам с обсуждением. Но такие киноуроки будут не только для учеников старших классов.

"Если первый урок — это о проблемах национальных элит в сегодняшних условиях, то второй урок мы готовим для учеников начальной школы, и им также будет предложено что-то интересное для созерцания и анализа", — отмечает руководитель проекта "Уроков по мотивам кино".

Как отмечают в управлении образования Львовского городского совета, внедрение таких проектов способствует развитию критического мышления, творческих способностей и национального сознания учащихся, делая учебный процесс более интерактивным и интересным.

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