Гепатит А в Україні 2025 — перші симптоми, як вберегтися, поради лікаря

Гепатит А. Ілюстративне фото: Shutterstock

Гепатит A — хвороба, яку в Україні майже забули. Та у 2024–2025 роках вірус знову почав ширитися — спочатку на Івано-Франківщині, Закарпатті та Вінниччині, а згодом дійшов і до Львівщини.

Скільки людей захворіло у Львівській області та як себе вберегти, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Як передається гепатит A

На початку 2025 року в області виявлено близько 40 нових випадків, але більшість із них — поодинокі (спорадичні), не пов’язані між собою.

"У грудні 2024 року ми зафіксували спалах гепатиту A в Шептицькому районі Львівщини. Хвороба тривала до січня 2025 року, захворіла 31 людина. Добре, що всі випадки були легкими", — повідомила Новини.LIVE Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зі слів чиновниці, гепатит A передається так само як гострі кишкові інфекції:

через брудні руки,

забруднену воду,

інфіковані харчові продукти,

або побутові предмети, яких торкався хворий.

Особливо небезпечно те, що інфікована людина може виділяти вірус ще до появи симптомів. Тобто, не знаючи, що хвора, вона вже заражає інших.

"Усіх, хто мав контакт із хворим (родина, однокласники, група в садку), беруть під медичне спостереження на 45 днів — це інкубаційний період, проводять обстеження навіть без симптомів. У навчальних закладах, садках чи колективах — посилена дезінфекція", — наголошує Іванченко.

Симптоми гепатиту А — сплутати легко, пропустити небезпечно

Початок захворювання часто схожий на ГРВІ або "звичайну слабкість": відсутність апетиту, нудота, здуття, слабкість, підвищення температури, біль у м'язах.

"Люди часто думають, що це просто застуда чи "щось не те з’їв", а насправді це гепатит. Згодом можуть з’явитися жовтяничні ознаки: пожовтіння білків очей, слизових, шкіри. А також темна сеча, знебарвлений кал", — попереджає Іванченко.

Якщо стан пацієнта легкий і є належний домашній догляд, лікування можливе вдома, під наглядом сімейного лікаря. Повторно на гепатит A не хворіють.

"Але люди, які вже мали захворювання печінки, особливо гепатити B чи C, переносять нове зараження значно важче. У таких випадках можливі серйозні ускладнення. Також гепатит A небезпечний для людей із хронічними хворобами імунної або серцево-судинної системи", – додає Наталія Іванченко.

Чи можна захиститися

Вакцинація

Доступна в приватних медзакладах (за кошти фізичних або юридичних осіб).

Після контакту з хворим достатньо однієї дози.

Дві дози з інтервалом у 6 місяців гарантують захист понад 20 років.

Санітарна гігієна

мийте руки після вулиці, туалету, перед їдою;

пийте гарантовано чисту воду;

мийте овочі й фрукти, а при можливості — знімайте шкірку;

не зберігайте готову їжу без холодильника.

"Забагато разів помити руки не буває. Це як вакцина, тільки без шприца", — каже Наталія Іванченко, головна епідеміологиня Львівщини.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, хворих на гепатит.

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