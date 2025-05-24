Гепатит А в Украине 2025 — первые симптомы, как уберечься, советы врача

Гепатит А. Иллюстративное фото: Shutterstock

Гепатит A — болезнь, которую в Украине почти забыли. Но в 2024-2025 годах вирус снова начал распространяться — сначала на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Винницкой области, а затем дошел и до Львовщины.

Сколько людей заболело во Львовской области и как себя уберечь, читайте в материале Новини.LIVE.

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В начале 2025 года в области выявлено около 40 новых случаев, но большинство из них — единичные (спорадические), не связанные между собой.

"В декабре 2024 года мы зафиксировали вспышку гепатита A в Шептицком районе Львовщины. Болезнь продолжалась до января 2025 года, заболел 31 человек. Хорошо, что все случаи были легкими", — сообщила Новини.LIVE Наталья Иванченко, генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

По словам чиновницы, гепатит A передается так же как острые кишечные инфекции:

через грязные руки,

загрязненную воду,

инфицированные пищевые продукты,

или бытовые предметы, которых касался больной.

Особенно опасно то, что инфицированный человек может выделять вирус еще до появления симптомов. То есть, не зная, что болен, он уже заражает других.

"Всех, кто имел контакт с больным (семья, одноклассники, группа в саду), берут под медицинское наблюдение на 45 дней — это инкубационный период, проводят обследование даже без симптомов. В учебных заведениях, садах или коллективах — усиленная дезинфекция", — отмечает Иванченко.

Симптомы гепатита А — спутать легко, пропустить опасно

Начало заболевания часто похоже на ОРВИ или "обычную слабость": отсутствие аппетита, тошнота, вздутие, слабость, повышение температуры, боль в мышцах.

"Люди часто думают, что это просто простуда или "что-то не то съел", а на самом деле это гепатит. Впоследствии могут появиться желтушные признаки: пожелтение белков глаз, слизистых, кожи. А также темная моча, обесцвеченный кал", — предупреждает Иванченко.

Если состояние пациента легкое и есть надлежащий домашний уход, лечение возможно дома, под наблюдением семейного врача. Повторно гепатитом A не болеют.

"Но люди, которые уже имели заболевания печени, особенно гепатиты B или C, переносят новое заражение значительно тяжелее. В таких случаях возможны серьезные осложнения. Также гепатит A опасен для людей с хроническими болезнями иммунной или сердечно-сосудистой системы", — добавляет Наталья Иванченко.

Можно ли защититься

Вакцинация

Доступна в частных медучреждениях (за средства физических или юридических лиц).

После контакта с больным достаточно одной дозы.

Две дозы с интервалом в 6 месяцев гарантируют защиту более 20 лет.

Санитарная гигиена

мойте руки после улицы, туалета, перед едой;

пейте гарантированно чистую воду;

мойте овощи и фрукты, а при возможности — снимайте кожуру;

не храните готовую пищу без холодильника.

"Слишком много раз помыть руки не бывает. Это как вакцина, только без шприца", — говорит Наталья Иванченко, главный эпидемиолог Львовщины.

Напомним, мы ранее писали, могут ли мобилизовать мужчин, больных гепатитом.

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