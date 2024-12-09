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Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

9 грудня 2024 02:05
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла на Львівщині 9 грудня
Енергетик біля електромереж. Фото ілюстративне: dtek-kem.com.ua
Анатолій Слюсар - Редактор

У понеділок, 9 грудня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 08:00 до 19:00.

Про це в неділю, 8 грудня, повідомили у пресслужбі Львівобленерго.

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Графіки відключень світла на Львівщині 9 грудня. Фото: Львівобленерго

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Загалом для кожної з цих груп протягом доби застосовуватимуть від однієї до чотирьох годин відключень.

Як жителі Львівщини можуть дізнатися свою групу відключень

Перевірити групу відключень можна:

  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram;
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber;
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram.

Також цю інформацію можна подивитися в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, для побутових споживачів діятиме одна черга відключень з 14:00 до 18:00. Обмеження для промисловості та бізнесу будуть більш тривалими. Їх застосовуватимуть з 09:00 до 19:00.

Також ми повідомляли, за якими графіками відключатимуть світло 9 грудня в Одеській області. У споживачів різних груп загальна тривалість відключень протягом доби буде різною: від двох до п'яти годин.

Львів електроенергія Львівська область відключення світла графіки відключень світла

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