Энергетик возле электросетей. Фото иллюстративное: dtek-kem.com.ua

В понедельник, 9 декабря, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 08:00 до 19:00.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго.

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Отключение света во Львовской области 9 декабря

Графики отключений света во Львовской области 9 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Во Львовоблэнерго обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

В общей сложности для каждой из этих групп в течение суток будут применять от одного до четырех часов отключений.

Как жители Львовской области могут узнать свою группу отключений

Проверить группу отключений можно:

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram;

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber;

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram.

Также эту информацию можно посмотреть в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, в понедельник, 9 декабря, для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений с 14:00 до 18:00. Ограничения для промышленности и бизнеса будут продолжительнее. Их будут применять с 09:00 до 19:00.

Также мы сообщали, по каким графикам будут отключать свет 9 декабря в Одесской области. У потребителей разных групп общая продолжительность отключений в течение суток будет разной: от двух до пяти часов.