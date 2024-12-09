Графики отключений света во Львовской области 9 декабря

Часы без света — графики отключений во Львове на сегодня
В понедельник, 9 декабря, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 08:00 до 19:00.
Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго.
Отключение света во Львовской области 9 декабря
Во Львовоблэнерго обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
В общей сложности для каждой из этих групп в течение суток будут применять от одного до четырех часов отключений.
Как жители Львовской области могут узнать свою группу отключений
Проверить группу отключений можно:
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram;
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber;
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram.
Также эту информацию можно посмотреть в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".
Напомним, в понедельник, 9 декабря, для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений с 14:00 до 18:00. Ограничения для промышленности и бизнеса будут продолжительнее. Их будут применять с 09:00 до 19:00.
Также мы сообщали, по каким графикам будут отключать свет 9 декабря в Одесской области. У потребителей разных групп общая продолжительность отключений в течение суток будет разной: от двух до пяти часов.
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