Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 11 грудня — графіки

Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні
У четвер, 11 грудня, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у деяких чергах обійдеться без обмежень.
Про це в середу, 10 грудня, повідомили у Львівобленерго.
Відключення світла у Львові та області 11 грудня
- черги 1.1, 3.2 — з 13:00 до 17:00;
- черги 1.2, 2.1 — з 10:00 до 13:00;
- черги 2.2, 4.1 — з 17:00 до 20:00;
- черги 4.2, 6.1 — з 08:00 до 10:00;
- черги 3.1, 5.1, 5.2, 6.2 — електроенергія буде впродовж усієї доби.
Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".
Ця ж інформація є в чат-ботах:
- "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".
Нагадаємо, 11 грудня стабілізаційні відключення діють в усіх регіонах України. Обмеження триватимуть упродовж усієї доби.
Також ми повідомляли, що в Києві 11 грудня відключення електроенергії застосують для всіх споживачів. У деяких чергах світла не буде до 17 годин на добу.
