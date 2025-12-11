Відео
Головна Львів Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 02:50
Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 11 грудня — графіки
Жінка зі свічкою біля вікна в темряві. Фото ілюстративне: AP Photo/Emilio Morenatti

У четвер, 11 грудня, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у деяких чергах обійдеться без обмежень.

Про це в середу, 10 грудня, повідомили у Львівобленерго.

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 11 грудня 

  • черги 1.1, 3.2 — з 13:00 до 17:00;
  • черги 1.2, 2.1 — з 10:00 до 13:00;
  • черги 2.2, 4.1 — з 17:00 до 20:00;
  • черги 4.2, 6.1 — з 08:00 до 10:00;
  • черги 3.1, 5.1, 5.2, 6.2 — електроенергія буде впродовж усієї доби.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

  • "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

Нагадаємо, 11 грудня стабілізаційні відключення діють в усіх регіонах України. Обмеження триватимуть упродовж усієї доби.

Також ми повідомляли, що в Києві 11 грудня відключення електроенергії застосують для всіх споживачів. У деяких чергах світла не буде до 17 годин на добу.

комунальні послуги Львів електроенергія Львівська область відключення світла графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
