Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 11 декабря — графики

Часы без света — графики отключений во Львове на сегодня
В четверг, 11 декабря, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения света. Правда, в некоторых очередях обойдется без ограничений.
Об этом в среду, 10 декабря, сообщили во Львовоблэнерго.
Отключение света во Львове и области 11 декабря
- очереди 1.1, 3.2 — с 13:00 до 17:00;
- очереди 1.2, 2.1 — с 10:00 до 13:00;
- очереди 2.2, 4.1 — с 17:00 до 20:00;
- очереди 4.2, 6.1 — с 08:00 до 10:00;
- очереди 3.1, 5.1, 5.2, 6.2 — электроэнергия будет в течение всех суток.
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Эта же информация есть в чат-ботах:
- "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".
Напомним, 11 декабря стабилизационные отключения действуют во всех регионах Украины. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.
Также мы сообщали, что в Киеве 11 декабря отключения электроэнергии применят для всех потребителей. В некоторых очередях света не будет до 17 часов в сутки.
