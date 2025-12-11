Видео
Часы без света — графики отключений во Львове на сегодня

Дата публикации 11 декабря 2025 02:50
Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 11 декабря — графики
Женщина со свечой у окна в темноте. Фото иллюстративное: AP Photo/Emilio Morenatti

В четверг, 11 декабря, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения света. Правда, в некоторых очередях обойдется без ограничений.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили во Львовоблэнерго.

Читайте также:

Отключение света во Львове и области 11 декабря

  • очереди 1.1, 3.2 — с 13:00 до 17:00;
  • очереди 1.2, 2.1 — с 10:00 до 13:00;
  • очереди 2.2, 4.1 — с 17:00 до 20:00;
  • очереди 4.2, 6.1 — с 08:00 до 10:00;
  • очереди 3.1, 5.1, 5.2, 6.2 — электроэнергия будет в течение всех суток.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

  • "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

Напомним, 11 декабря стабилизационные отключения действуют во всех регионах Украины. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.

Также мы сообщали, что в Киеве 11 декабря отключения электроэнергии применят для всех потребителей. В некоторых очередях света не будет до 17 часов в сутки.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
