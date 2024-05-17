Голова Львівської ОДА пояснив, чому важливо відкрити аеропорт у Львові

Міжнародний аеропорт "Львів". Фото: Міжнародний аеропорт "Львів"/Facebook

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові може сприяти безпеці повітряного простору над Україною. Він висловив сподівання, що це відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів відвідати Україну.

Про це Козицький розповів під час Національного туристичного саміту у Львові у п'ятницю, 17 травня.

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Відкриття Львівського аеропорту

"Величезне спасибі українському туристичному сектору за віру в державу, за те, що інвестиції тривають. І ми віримо, що після нашої перемоги Львів і Україна будуть однією з основних туристичних дестинацій на карті Європи", — зазначив Козицький.

Голова Львівської ОДА заявив, що відкриття аеропорту є критично важливим для України. Він впевнений, що це не тільки захистить небо, але й відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів побачити країну.

"Це можливість для людей подорожувати і це можливість зрозуміти, що відстань, наприклад, від Львова до Лондона, майже така сама, як відстань від Львова до Донецька. Що ми дуже велика держава і єдині у своїй мрії перемогти", — сказав він.

Він також вказав на важливість вирішення проблем у туристичній галузі.

"Один із головних викликів — це доступність. Сфера гостинності має бути готова надавати послуги людям, які мають певні особливості, людям з інвалідністю. І мають бути готові прийняти їх та їхні родини", — підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, латвійський авіаперевізник airBaltic оголосив про намір відновити рейси до Києва, Львова та Одеси. Головною умовою є сприятлива безпекова ситуація.

Раніше генеральний директор української авіакомпанії Bees Airline Євгеном Хайнацьким розповів, які умови Україна має виконати для відновлення польотів.