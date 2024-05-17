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Глава Львовской ОГА объяснил, почему важно открыть аэропорт во Львове

17 мая 2024 15:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Глава Львовской ОГА объяснил, почему важно открыть аэропорт во Львове
Международный аэропорт "Львов". Фото: Международный аэропорт "Львов"/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявил, что открытие аэропорта во Львове может способствовать безопасности воздушного пространства над Украиной. Он выразил надежду, что это откроет большие возможности для иностранных инвесторов и туристов посетить Украину.

Об этом Козицкий рассказал во время Национального туристического саммита во Львове в пятницу, 17 мая.

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Открытие Львовского аэропорта

"Огромное спасибо украинскому туристическому сектору за веру в государство, за то, что инвестиции продолжаются. И мы верим, что после нашей победы Львов и Украина будут одной из основных туристических дестинаций на карте Европы", — отметил Козицкий.

Глава Львовской ОГА заявил, что открытие аэропорта является критически важным для Украины. Он уверен, что это не только защитит небо, но откроет большие возможности для иностранных инвесторов и туристов увидеть страну.

"Это возможность для людей путешествовать и это возможность понять, что расстояние, например, от Львова до Лондона, почти такое же, как расстояние от Львова до Донецка. Что мы очень большое государство и единственные в своей мечте победить", — сказал он.

Он также отметил важность решения проблем в туристической отрасли.

"Один из главных вызовов — это доступность. Сфера гостеприимства должна быть готова предоставлять услуги людям, имеющим определенные особенности, людям с инвалидностью. И должны быть готовы принять их и их семьи", — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, латвийский авиаперевозчик airBaltic объявил о намерении возобновить рейсы в Киев, Львов и Одессу. Главным условием является благоприятная ситуация безопасности.

Ранее генеральный директор украинской авиакомпании Bees Airline Евгением Хайнацким рассказал, какие условия Украина должна выполнить для возобновления полетов.

туристы
самолет
аэропорты
Украина
Львовская область
самолеты
война в Украине
Максим Козицкий

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