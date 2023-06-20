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Голова Львівської ОВА розповів про нічну повітряну атаку росіян

20 червня 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Львівської ОВА розповів про нічну повітряну атаку росіян
Керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Telegram Козицького
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч проти 20 червня російські окупаційні війська атакували Львів. Зафіксоване одне влучання у критичну інфраструктуру міста, на щастя, без жертв і постраждалих.

Про це очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав на своєму Telegram-каналі.

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Приліт у Львові

За словами Максима Козицького, у місті під час нічної повітряної тривоги зафіксовано одне влучання.

За попередніми даними, постраждав об’єкт критичної інфраструктури.

Який саме, голова обласної військової адміністрацїі, не уточнював.

Наслідки удару

На місці прильоту спалахнула пожежа.

На щастя, ніхто з людей, за попередніми даними, не постраждав.

Зараз на ураженому об’єкті працюють відповідні служби.

Максим Козицький про приліт у Львові
Максим Козицький про приліт у Львові

Коментар міської влади

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив інформацію про ураження об'єкту критичної інфраструктури.

"Жертв немає", — підкреслив мер Львова.

Садовий про нічну атаку на Львів
Садовий про нічну атаку на Львів

Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 червня повідомлялося про атаку безпілотників на Львів. Також стало відомо про вибухи, які прогриміли у місті.

Додамо, що у березні російська ракета убила чотирьох осіб у Золочівському районі Львівської області.

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