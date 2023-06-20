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Глава Львовской ОВА рассказал о ночной воздушной атаке россиян

20 июня 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Львовской ОВА рассказал о ночной воздушной атаке россиян
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Telegram Козицкого
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь на 20 июня российские оккупационные войска атаковали Львов. Зафиксировано одно попадание в критическую инфраструктуру города, к счастью, без жертв и пострадавших.

Об этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал на своем Telegram-канале.

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Прилет во Львове

По словам Максима Козицкого, в городе во время ночной воздушной тревоги зафиксировано одно попадание.

По предварительным данным, пострадал объект критической инфраструктуры.

Какой именно, глава областной военной администрации, не уточнял.

Последствия удара

На месте прилета вспыхнул пожар.

К счастью, никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.

Сейчас на пораженном объекте работают соответствующие службы.

Максим Козицкий о прилете во Львове
Максим Козицкий о прилете во Львове

Комментарий городских властей

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил информацию о поражении объекта критической инфраструктуры.

"Жертв нет", — подчеркнул мэр Львова.

Садовый о ночной атаке на Львов
Садовый о ночной атаке на Львов

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июня сообщалось об атаке беспилотников на Львов. Также стало известно о взрывах, прогремевших в городе.

Добавим, что в марте российская ракета убила четырех человек в Золочевском районе Львовской области.

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