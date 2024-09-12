Голова МЗС Польщі Сікорський відвідав Львів 12 вересня

Радослав Сікорський та Андрій Садовий. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Львова та відвідав район, куди нещодавно влучила російська ракета У супроводі міського голови Львова Андрія Садового, Сікорський вшанував пам'ять загиблих та оглянув зруйновані будівлі.

Про це повідомив мер Львову Андрій Садовий у четвер, 12 вересня.

Читайте також:

Сікорський відвідав Львів

"Це черговий військовий злочин, і це не єдина така будівля у Львові. Я б хотів, щоб сюди приїхали всі ті, хто сумнівається, що Україна терміново потребує протиповітряної оборони та що вона має право збивати ці бомбардувальники і знищувати аеродроми, з яких вони злітають, звідки запускаються ракети по цивільних об’єктах в Україні", — заявив Сікорський.

Радослав Сікорський та Андрій Садовий. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Він також підтвердив зобов’язання та пропозицію Дональда Туска про відновлення однієї з зруйнованих будівель коштом Республіки Польща.

"Я хотів би подякувати пану міністру, польському уряду за допомогу, за підтримку. Це дуже важливо, щоб була ця солідарність. Тільки разом буде наша спільна перемога", — заявив Андрій Садовий.