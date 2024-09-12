Глава МИД Польши Сикорский посетил Львов 12 сентября

Радослав Сикорский и Андрей Садовый. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл во Львов и посетил район, куда недавно попала российская ракета. В сопровождении городского головы Львова Андрея Садового, Сикорский почтил память погибших и осмотрел разрушенные здания.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в четверг, 12 сентября.

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"Это очередное военное преступление, и это не единственное такое здание во Львове. Я бы хотел, чтобы сюда приехали все сомневающиеся, что Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне и что она имеет право сбивать эти бомбардировщики и уничтожать аэродромы, с которых они взлетают, откуда запускаются ракеты по гражданским объектам в Украине", — заявил Сикорский.

Радослав Сикорский и Андрей Садовый. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Он также подтвердил обязательство и предложение Дональда Туска о восстановлении одного из разрушенных зданий на средства Республики Польша.

"Я хотел бы поблагодарить господина министра, польского правительства за помощь, за поддержку. Это очень важно, чтобы была эта солидарность. Только вместе будет наша общая победа", — заявил Андрей Садовый.