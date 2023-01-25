Замінування шкіл та поліклінік, а також загроза ракетного удару у Львівській області

Головне на Львівщині за минулу добу
Повітряна тривога. 24 січня була загроза удару крилатими ракетами з території Білорусі. Повітряна тривога тривала 40 хвилин. Небезпека не виправдалася. Однак сьогодні вранці сирени знову оголосили про повітряну тривогу. У Білорусі злетіли літаки А-50, СУ-30, МІГ-31, які є носіями "Кинджалів".
Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.
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Замінування. Учора у Львівській області повідомлялося про замінування 12 навчальних закладів та поліклініки. Під час огляду евакуювали близько 1600 людей. Вибухонебезпечні предмети не виявили.
Переселенці. Евакуаційними поїздами до Львівської області за добу прибула ще 71 особа з числа ВПО.
ЦНАПи. Львівщина — серед лідерів створення ЦНАПів України. До першої трійки увійшли Тернопільська, Черкаська та наша область. За 2022 рік в області створили 13 центрів надання адміністративних послуг та надали майже 750 тисяч адмінпослуг.
Дорога. Проїзд державними та місцевими дорогами Львівської області забезпечений. Покриття місцями мокре та з невеликим снігом. Забезпечують проїзд 50 осіб та 40 одиниць техніки.
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