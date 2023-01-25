Заминирование школ и поликлиник, а также угроза ракетного удара во Львовской области

Заминирование школ и поликлиник, а также угроза ракетного удара

Воздушная тревога. 24 января была угроза удара крылатыми ракетами с территории Белоруссии. Воздушная тревога продолжалась 40 минут. Опасность не оправдалась. Однако сегодня утром сирены снова объявили о воздушной тревоге. В Беларуси взлетели самолеты А-50, СУ-30, МИГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов".

Об этом сообщил глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

Заминирование. Вчера во Львовской области сообщалось о заминировании 12 учебных заведений и поликлиники. В ходе осмотра эвакуировали около 1600 человек. Взрывоопасные предметы не обнаружили.

Переселенцы. Эвакуационными поездами во Львовскую область за сутки прибыл еще 71 человек из числа ВПЛ.

ЦНАПы. Львовщина — среди лидеров создания ЦНАПов Украины. В первую тройку вошли Тернопольская, Черкасская и наша область. За 2022 год в области создали 13 центров предоставления административных услуг и предоставили почти 750 тысяч админуслуг.

Дорогая. Проезд по государственным и местным дорогам Львовской области обеспечен. Покрытие местами мокрое и небольшой снег. Обеспечивают проезд 50 человек и 40 единиц техники.

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