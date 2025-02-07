Що українці хочуть знати від уряду - головні питання від львів'ян

Засідання Кабміну. Ілюстративне фото: facebook.com/KabminUA

Українці завжди цікавляться рішеннями влади, особливо у важкі часи. Міністри ухвалюють рішення, які впливають на життя кожного громадянина — від цін на продукти до мобілізації, реформ та міжнародної політики.

Новини.LIVE запитали у людей на вулиці Львова, щоб вони запитали в урядовців, якби мали таку можливість.

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Запитання до міністрів від львів'ян

Українці мають багато запитань до влади, і більшість із них — коли закінчиться війна. Люди хочуть конкретних відповідей, а не загальних обіцянок. Уряду потрібно більше комунікувати з громадянами, пояснювати свої дії та чути суспільство.

Запитання

Коли закінчиться війна в Україні? Чому вони обіцяли її закінчити, а вона досі триває?

Що буде з відбудовою України?

Чому міністри приймають популістські рішення?

Чи розраховують міністри на вибори в Україні?

Нагадаємо, ми раніше писали, що міністр оборони Рустем Умєров анонсував нову партію F-16 для України від партнерів.

Ми також писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні запустять перший поштовий банк.