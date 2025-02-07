Что украинцы хотят знать от правительства - главные вопросы от львовян

Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: facebook.com/KabminUA

Украинцы всегда интересуются решениями власти, особенно в трудные времена. Министры принимают решения, которые влияют на жизнь каждого гражданина — от цен на продукты до мобилизации, реформ и международной политики.

Новини.LIVE спросили у людей на улице Львова, что бы они спросили у чиновников, если бы имели такую возможность.

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Украинцы имеют много вопросов к власти, и большинство из них — когда закончится война. Люди хотят конкретных ответов, а не общих обещаний. Правительству нужно больше коммуницировать с гражданами, объяснять свои действия и слышать общество.

Вопрос

Когда закончится война в Украине? Почему они обещали ее закончить, а она до сих пор продолжается?

Что будет с восстановлением Украины?

Почему министры принимают популистские решения?

Рассчитывают ли министры на выборы в Украине?

Напомним, мы ранее писали, что министр обороны Рустем Умеров анонсировал новую партию F-16 для Украины от партнеров.

Мы также писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине запустят первый почтовый банк.