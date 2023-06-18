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Гомофобна акція у Львові: молодь закликала бойкотувати Comfy, яка підтримала ЛГБТ

18 червня 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові молодь влаштувала гомофобну акцію через підтримку ЛГБТ
Молодь, яка бойкотує у Львові. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Активісти молодіжної громадської організації "Права молодь" влаштували гомофобну акцію у Львові. В одному з ТРЦ вони закликали бойкотувати мережу Comfy, яка підтримала ЛГБТ

Про це повідомляють на сторінці "Правої молоді" у Telegram.

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Гомофобна акція у Львові

Побутова мережа Comfy опублікувала своє лого з прапором ЛГБТ, висловивши цим самим підтримку спільноті. 

Представники громадської організації "Права молодь" відреагували на це та вирішили влаштувати акцію в одному з львівських ТРЦ Forum Lviv, в якому розташовані магазини компанії. 

Під час акції під назвою #BoycottComfy активісти роздавали листівки, в яких було написано, що Comfy —  "це клуб для педофілів" і посилались на сумнівну статистику, що нібито 70% педофілів — представники ЛГБТ.

Четверо підлітків опублікували відео, в якому заявили, що Comfy та низка інших організацій займаються пропагандою ЛГБТ і просувають "деградуючі рухи". Вони закликали поширювати сімейні цінності. 

"Ми хотіли б нагадати українським компаніям, що під час війни з Московією в Україні не варто просувати дегенеративні цінності та ідеї ЛГБТ, а потрібно пропагувати сімейні цінності", — заявили учасники акції.

Передісторія

Червень — місяць рівності. По всьому світу проводяться мітинги й інші заходи на тему прав членів ЛГБТ-спільноти. 

Низка українських компаній долучилися до флешмобу у соціальних мережах. Серед них Київстар, Lifecell, Vodafone, а також міністерства культури та закордонних справ.

Нагадаємо, що про свою належність до ЛГБТ-спільноти заявив український дизайнер Костянтин Омеля. Про це він повідомив під час презентації нового дропу "Переможе — любов!", який спрямований на підтримку ЛГБТК+ ком'юніті в Україні. 

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