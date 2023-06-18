Во Львове молодежь устроила гомофобную акцию из-за поддержки ЛГБТ

Молодежь, бойкотирующая во Львове. Фото: скриншот

Активисты молодежной общественной организации "Правая молодежь" устроили гомофобную акцию во Львове. В одном из ТРЦ они призвали бойкотировать сеть Comfy, поддержавшую ЛГБТ.

Об этом сообщают на странице "Правой молодежи" в Telegram.

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Гомофобная акция во Львове

Бытовая сеть Comfy опубликовала свое лого с флагом ЛГБТ, выразив тем самым поддержку сообществу.

Представители общественной организации "Правая молодежь" отреагировали на это и решили устроить акцию в одном из львовских ТРЦ Forum Lviv, в котором расположены магазины компании.

Во время акции под названием #BoycottComfy активисты раздавали листовки, в которых было написано, что Comfy — это клуб для педофилов и ссылались на сомнительную статистику, что якобы 70% педофилов — представители ЛГБТ.

Четверо подростков опубликовали видео, в котором заявили, что Comfy и ряд других организаций занимаются пропагандой ЛГБТ и продвигают "деградирующие движения". Они призывали распространять семейные ценности.

"Мы хотели бы напомнить украинским компаниям, что во время войны с Московией в Украине не стоит продвигать дегенеративные ценности и идеи ЛГБТ, а нужно пропагандировать семейные ценности", — заявили участники акции.

Предыстория

Июнь — месяц равенства. По всему миру проводятся митинги и другие мероприятия на тему прав членов ЛГБТ-сообщества.

Ряд украинских компаний присоединились к флешмобу в социальных сетях. В их числе Киевстар, Lifecell, Vodafone, а также министерства культуры и иностранных дел.

Напомним, что о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу заявил украинский дизайнер Константин Омеля. Об этом он сообщил во время презентации нового дропа "Победа — любовь!", направленного на поддержку ЛГБТК+ коммьюнити в Украине.