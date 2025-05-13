Погода у Львові завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють містом під час негоди. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, у Львові та області очікується суттєве похолодання. Крім того, вночі синоптики прогнозують сильні заморозки.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Львові та області 14 травня

Отже, у Львівські області 14 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується місцями невеликий дощ. Натомість вдень пройде короткочасний дощ, подекуди гроза та град. Вітер у четвер на Львівщині буде південно-західний, вночі у межах 5-10 м/с, вдень — 9-14 м/с.

Вночі у Львівські області буде сильний заморозок — 0...+ 3 °C. Натомість вдень буде дещо тепліше — +11...+16 °C.

У Львові 14 травня також очікується сильний заморозок 0...+2 °C. Водночас вдень температура повітря прогріється до +13...+15° °C.

Попередження про небезпеку. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Попередження про стихійне метеорологічне явище у Львові

У четвер, 14 травня, по території Львівської області вночі та вранці очікується сильний заморозок 0...+3 °C.

Водночас по місту Львову 14 травня вночі та вранці також прогнозують сильний заморозок 0...+2 °C.

Відтак, 14 травня, буде другий рівень небезпеки (помаранчевий).

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз пожежної небезпеки у Львові та області

У четвер,14 травня, пожежна небезпека мала (2-й клас) та середня (3-й клас), в горах відсутня (1-й клас), Місто Яворів — висока (4-й клас).



Зазначається, що погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Раніше, синоптики попереджали про похолодання у деяких регіонах України 13 травня.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.