Погода во Львове завтра - что прогнозируют синоптики

Овощи снова пострадают — во Львове ударят заморозки завтра
В среду, 14 мая, во Львове и области ожидается существенное похолодание. Кроме того, ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода во Львове и области 14 мая
Итак, во Львовской области 14 мая будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается местами небольшой дождь. Тем временем днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза и град. Ветер в среду на Львовщине будет юго-западный, ночью в пределах 5-10 м/с, днем — 9-14 м/с.
Ночью во Львовской области будет сильный заморозок — 0...+ 3 °C. Однако днем будет несколько теплее — +11...+16 °C.
Во Львове 14 мая также ожидается сильный заморозок 0...+2 °C. В то же время днем температура воздуха прогреется до +13...+15° °C.
Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении во Львове
В среду, 14 мая, по территории Львовской области ночью и утром ожидается сильный заморозок 0...+3 °C.
В то же время по городу Львову 14 мая ночью и утром также прогнозируют сильный заморозок 0...+2 °C.
Следовательно, 14 мая, будет второй уровень опасности (оранжевый).
Прогноз пожарной опасности во Львове и области
В среду, 14 мая, пожарная опасность малая (2-й класс) и средняя (3-й класс), в горах отсутствует (1-й класс), Город Яворов — высокая (4-й класс).
Отмечается, что погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Ранее, синоптики предупреждали о похолодании в некоторых регионах Украины 13 мая.
Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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