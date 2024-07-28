Готує випічку для військових та ВПО у Львові:історія кондитерки з Мелітополя

Марина Барабаш сьогодні у Львові. Фото: п'ятий канал

У Львові волонтерки громадської організації "Є:Львів — Єврейський Львів" організовують авторські воркшопи для ВПО та військових. На таких заходах завжди присутня Марина Барабаш. Жінка в перші дні повномасштабного вторгнення виїхала з рідного Мелітополя до Львова і вже тут розпочала своє життя заново.

Чим займається у Львові, чому вирішила допомагати іншим та чи готова повернутися до Мелітополя після перемоги, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Кондитерка Марина Барабаш в Мелітополі мала свій бізнес. Готувала авторські тістечка для кав'ярень та розписувала пряники. Коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, прийняла рішення виїжджати з родиною до Львова.

"Ми все залишили там і взяли з собою лише документи. Коли приїхала у Львів зрозуміла, що тут все інакше. Мені хотілось принести у світ львівських смаколиків щось нове. Бо, як на мене, у Львові кави вистачає, а смаколиків не зовсім", — каже жінка.

Зі слів Марини, себе вона професійною кондитеркою не вважає. Просто хоче поділитися своїм умінням з іншими волонтерами, аби вони могли пригощати своїх рідних чимось смачненьким вдома.

"Сьогодні я готую смаколики лише у волонтерських цілях. Зокрема, у кулінарному воркшопі, який організовує наша громада. І мені важливо, щоб люди на таких заходах посміхалась та отримували задоволення", — ділиться думками Марина.

Кондитерка зазначає, сьогодні вона живе тут і зараз. І навіть після нашої перемоги не зможе повернутись до Мелітополя.

"Я не готова повернутись у Мелітополь"

"Багато причини чому не зможу повернутись. Робота це одне, але я вже не зможу повернутися і жити з тими людьми, які до сьогодні там живуть і чогось чекають. Ми приїхали сюди, мені було 50 років. І зараз я кажу, що мені 2,5 роки", — додає Барабаш.

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