Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Готовит авторские вкусности для переселенцев во Львове — история кондитера из Мелитополя arrow

Готовит авторские вкусности для переселенцев во Львове — история кондитера из Мелитополя

28 июля 2024 06:30
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Готовит выпечку для военных и ВПЛ во Львове: история кондитерки из Мелитополя
Марина Барабаш сегодня во Львове. Фото: пятый канал
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Во Львове волонтеры общественной организации "Е:Львов — Еврейский Львов" организовывают авторские воркшопы для ВПЛ и военных. На подобных мероприятиях всегда присутствует Марина Барабаш. Женщина в первые дни полномасштабного вторжения уехала из родного Мелитополя во Львов и уже здесь начала свою жизнь заново.

Чем занимается во Львове, почему решила помогать другим и готова ли вернуться в Мелитополь после победы, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

История кондитера из Мелитополя

Кондитер Марина Барабаш в Мелитополе имела свой бизнес. Готовила авторские пирожные для кафе и расписывала пряники. Когда началась полномасштабная война в Украине, приняла решение выезжать с семьей во Львов.

"Мы все оставили там и взяли с собой только документы. Когда приехала во Львов, поняла, что здесь все иначе. Мне хотелось принести в мир львовских вкусностей что-то новое. По-моему, во Львове кофе хватает, а вкусностей не совсем", — говорит женщина.

По словам Марины, она себя  профессиональным кондитером не считает. Просто хочет поделиться своим умением с другими волонтерами, чтобы они могли угощать своих родных чем-нибудь вкусненьким дома.

"Сегодня я готовлю вкусности только в волонтерских целях. В частности, в кулинарном воркшопе, который организует наша громада. И мне важно, чтобы люди на таких мероприятиях улыбались и получали удовольствие", — делится мыслями Марина.

Кондитер отмечает, сегодня она живет здесь и сейчас. И даже после нашей победы не сможет вернуться в Мелитополь.

"Я не готова вернуться в Мелитополь"

"Много причин почему не смогу вернуться. Работа это одно, но я уже не смогу вернуться и жить с теми людьми, которые до сих пор там живут и чего-то ждут. Мы приехали сюда, мне было 50 лет. И сейчас я говорю что мне 2,5 года", — добавляет Барабаш.

Напомним, мы ранее писали, какой категории ВПЛ назначат дополнительные выплаты в Украине.

Мы также писали, какая категория ВПЛ сможет получить субсидию на аренду жилья в Украине.

работа Львов переселенцы военные Мелитополь Истории жизни ВПЛ пирожные кухня війна волонтерство жизнь повар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца