Готовит выпечку для военных и ВПЛ во Львове: история кондитерки из Мелитополя

Марина Барабаш сегодня во Львове. Фото: пятый канал

Во Львове волонтеры общественной организации "Е:Львов — Еврейский Львов" организовывают авторские воркшопы для ВПЛ и военных. На подобных мероприятиях всегда присутствует Марина Барабаш. Женщина в первые дни полномасштабного вторжения уехала из родного Мелитополя во Львов и уже здесь начала свою жизнь заново.

Чем занимается во Львове, почему решила помогать другим и готова ли вернуться в Мелитополь после победы, читайте в материале Новини.LIVE.

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Кондитер Марина Барабаш в Мелитополе имела свой бизнес. Готовила авторские пирожные для кафе и расписывала пряники. Когда началась полномасштабная война в Украине, приняла решение выезжать с семьей во Львов.

"Мы все оставили там и взяли с собой только документы. Когда приехала во Львов, поняла, что здесь все иначе. Мне хотелось принести в мир львовских вкусностей что-то новое. По-моему, во Львове кофе хватает, а вкусностей не совсем", — говорит женщина.

По словам Марины, она себя профессиональным кондитером не считает. Просто хочет поделиться своим умением с другими волонтерами, чтобы они могли угощать своих родных чем-нибудь вкусненьким дома.

"Сегодня я готовлю вкусности только в волонтерских целях. В частности, в кулинарном воркшопе, который организует наша громада. И мне важно, чтобы люди на таких мероприятиях улыбались и получали удовольствие", — делится мыслями Марина.

Кондитер отмечает, сегодня она живет здесь и сейчас. И даже после нашей победы не сможет вернуться в Мелитополь.

"Я не готова вернуться в Мелитополь"

"Много причин почему не смогу вернуться. Работа это одно, но я уже не смогу вернуться и жить с теми людьми, которые до сих пор там живут и чего-то ждут. Мы приехали сюда, мне было 50 лет. И сейчас я говорю что мне 2,5 года", — добавляет Барабаш.

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