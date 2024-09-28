Погода у Львові 29 вересня — прогноз від синоптиків

Злива у Львові. Фото: Vgorode.ua

На Львівщині в неділю, 29 вересня, прогнозують погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зниження температури та рясні опади.

Про це повідомляє Львівський центр гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львівській області 29 вересня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області в неділю, 29 вересня, будуть дощі. На півдні регіону прогнозують особливо рясні опади.

Карта температур в Україні 29 вересня. Фото: Метеопост

Дощі у Львівській області 29 вересня. Фото: скриншот

У Львівській області вночі температура повітря становитиме +7...+12 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть +9...+14 °C.

Прогноз погоди у Львові 29 вересня

У Львові впродовж доби температура повітря не збільшиться від +10...+12 °C. У місті будуть сильні зливи, які триватимуть практично цілий день зі зміною інтенсивності.

Карта опадів у Львові за прогнозами 29 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували виникнення магнітних бур на сьогодні, 28 вересня, та назвали ризики для метеозалежних.

Також у США сильний ураган "Хелен" забрав життя щонайменше 44 осіб та спричинив величезні руйнування.