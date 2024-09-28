Погода у Львові 29 вересня — прогноз від синоптиків

Готуйтесь до потужної негоди — прогноз погоди у Львові на завтра
На Львівщині в неділю, 29 вересня, прогнозують погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зниження температури та рясні опади.
Про це повідомляє Львівський центр гідрометеорології.
Погода у Львівській області 29 вересня
За прогнозами синоптиків, у Львівській області в неділю, 29 вересня, будуть дощі. На півдні регіону прогнозують особливо рясні опади.
У Львівській області вночі температура повітря становитиме +7...+12 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть +9...+14 °C.
Прогноз погоди у Львові 29 вересня
У Львові впродовж доби температура повітря не збільшиться від +10...+12 °C. У місті будуть сильні зливи, які триватимуть практично цілий день зі зміною інтенсивності.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували виникнення магнітних бур на сьогодні, 28 вересня, та назвали ризики для метеозалежних.
Також у США сильний ураган "Хелен" забрав життя щонайменше 44 осіб та спричинив величезні руйнування.
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