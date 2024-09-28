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Готуйтесь до потужної негоди — прогноз погоди у Львові на завтра

28 вересня 2024 13:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Львові 29 вересня — прогноз від синоптиків
Злива у Львові. Фото: Vgorode.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Львівщині в неділю, 29 вересня, прогнозують погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зниження температури та рясні опади.

Про це повідомляє Львівський центр гідрометеорології

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Погода у Львівській області 29 вересня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області в неділю, 29 вересня, будуть дощі. На півдні регіону прогнозують особливо рясні опади.

Погода Львівська область 29 вересня
Карта температур в Україні 29 вересня. Фото: Метеопост
Дощі у Львові
Дощі у Львівській області 29 вересня. Фото: скриншот

У Львівській області вночі температура повітря становитиме +7...+12 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть +9...+14 °C. 

Прогноз погоди у Львові 29 вересня

У Львові впродовж доби температура повітря не збільшиться від +10...+12 °C. У місті будуть сильні зливи, які триватимуть практично цілий день зі зміною інтенсивності.

Прогноз погоди у Львові 29 вересня
Карта опадів у Львові за прогнозами 29 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики спрогнозували виникнення магнітних бур на сьогодні, 28 вересня, та назвали ризики для метеозалежних.

Також у США сильний ураган "Хелен" забрав життя щонайменше 44 осіб та спричинив величезні руйнування. 

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