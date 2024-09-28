Погода во Львове 29 сентября — прогноз от синоптиков

Ливень во Львове. Фото: Vgorode.ua

Во Львовской области в воскресенье, 29 сентября, прогнозируют ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют понижение температуры и обильные осадки.

Об этом сообщает Львовский центр гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области 29 сентября

По прогнозам синоптиков во Львовской области в воскресенье, 29 сентября, будут дожди. На юге региона прогнозируют обильные осадки.

Карта температур на Украине 29 сентября. Фото: Метеопост

Дожди в Львовской области 29 сентября. Фото: скриншот

Во Львовской области ночью температура воздуха будет +7 ...+12°C, а днем столбики термометра покажут +9...+14°C.

Прогноз погоды во Львове 29 сентября

Во Львове за сутки температура воздуха не увеличится от +10...+12 °C. В городе будут сильные ливни, которые продлятся практически целый день с изменением интенсивности.

Карта осадков во Львове, по прогнозам 29 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики спрогнозировали возникновение магнитных бурь на сегодня, 28 сентября, и назвали риски для метеозависимых.

Также в США сильный ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 44 человек и повлек за собой огромные разрушения.