Погода во Львове 29 сентября — прогноз от синоптиков

Готовьтесь к мощной непогоде — прогноз погоды во Львове на завтра
Во Львовской области в воскресенье, 29 сентября, прогнозируют ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют понижение температуры и обильные осадки.
Об этом сообщает Львовский центр гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 29 сентября
По прогнозам синоптиков во Львовской области в воскресенье, 29 сентября, будут дожди. На юге региона прогнозируют обильные осадки.
Во Львовской области ночью температура воздуха будет +7 ...+12°C, а днем столбики термометра покажут +9...+14°C.
Прогноз погоды во Львове 29 сентября
Во Львове за сутки температура воздуха не увеличится от +10...+12 °C. В городе будут сильные ливни, которые продлятся практически целый день с изменением интенсивности.
Напомним, синоптики спрогнозировали возникновение магнитных бурь на сегодня, 28 сентября, и назвали риски для метеозависимых.
Также в США сильный ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 44 человек и повлек за собой огромные разрушения.
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