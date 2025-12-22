Відео
Головна Львів Готував теракт у центрі Львова — СБУ затримала агента ФСБ

Готував теракт у центрі Львова — СБУ затримала агента ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:18
Агент РФ готував теракт у центрі Львова — деталі від СБУ
Затримання агента ФСБ у Львові. Фото: СБУ

Російський агент готував теракт у центрі Львова. Служба безпеки затримала підозрюваного та оголосила йому підозру.

Про це повідомили в СБУ 22 грудня. 

Читайте також:

Агент РФ готував у центрі Львова

В СБУ розповіли, що у липні 2025 року агент РФ готував теракт у Львові. Правоохоронці завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт. 

Як відомо, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Його викрили та затримали, коли він прямував з вибухівкою до Львова. 

Так, слідство встановило, що завдання російських спецслужб виконував 41-річний чоловік з міста Пустомити у Львівській області. Раніше він вже відбував покарання вбивство, наркозлочини та шахрайство.

"Після ув'язнення він потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. За обіцянку "швидких грошей" він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, спершу агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП). Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з Росії. 

Однак під час посадки на рейсовий автобус його затримала СБУ. На місці в нього вилучили вибухівку та смартфон, з якого він контактував з куратором. 

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому повідомили про підозру у держзраді, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, раніше СБУ затримала чоловіків, які влаштували теракт у Києві 11 грудня. Вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.

Також подвійний теракт влаштував 16-річний юнак у Дніпрі. Внаслідок цього є загиблі та поранені. 

СБУ теракт Львів шпигунство Колаборант
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
