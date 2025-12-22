Агент РФ готовил теракт в центре Львова — детали от СБУ

Задержание агента ФСБ во Львове. Фото: СБУ

Российский агент готовил теракт в центре Львова. Служба безопасности задержала подозреваемого и объявила ему подозрение.

Об этом сообщили в СБУ 22 декабря.

В СБУ рассказали, что в июле 2025 года агент РФ готовил теракт во Львове. Правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт.

Как известно, злоумышленник перевозил взрывчатку для совершения теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей. Его разоблачили и задержали, когда он направлялся со взрывчаткой во Львов.

Так, следствие установило, что задание российских спецслужб выполнял 41-летний мужчина из города Пустомыты во Львовской области. Ранее он уже отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

"После заключения он попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. За обещание "быстрых денег" он согласился выполнить заказ ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство (СВУ). После этого фигурант с бомбой выехал на такси до местного автовокзала, откуда планировал отбыть во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из России.

Однако во время посадки на рейсовый автобус его задержала СБУ. На месте у него изъяли взрывчатку и смартфон, с которого он контактировал с куратором.

Сейчас фигурант находится под стражей, ему сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Агенту ФСБ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

