Готував вибухи біля вокзалу та ТЦК - у Львові затримали агента РФ

Затримання ворожих агентів. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові затримано 23-річного жителя Київської області, завербованого спецслужбами РФ для здійснення теракту. За даними слідства, він отримав завдання закласти саморобний вибуховий пристрій поблизу території ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в понеділок, 3 березня.

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Що відомо про план ворожого агента

Вибуховий пристрій, за попередніми даними, був виготовлений з амоналу та інших хімічних речовин, а також начинений металевими предметами для посилення ураження.

У Львові затримали агента РФ. Фото: Львівська обласна прокуратура

Під час спецоперації агент був затриманий на місці, коли саме здійснював установку вибухівки.

Чоловіку висунули звинувачення у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 років до довічного ув'язнення, з конфіскацією майна.

Слідчі продовжують роботу, встановлюючи всіх осіб, причетних до цього злочину. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки запобігла терактам у Київській області. Правоохоронці затримали двох зловмисників, які готували підрив адміністративних будівель силових структур.

Крім того, Василь Малюк розповів, що Росія планувала вбивства Зеленського, Буданова і голову СБУ.