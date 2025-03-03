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Готовил взрывы у вокзала и ТЦК — во Львове задержали агента РФ

3 марта 2025 17:31
Анастасия Писаненко - редактор
Готовил взрывы возле вокзала и ТЦК - во Львове задержали агента РФ
Задержание вражеских агентов. Фото: Львовская областная прокуратура
Анастасия Писаненко - редактор

Во Львове задержан 23-летний житель Киевской области, завербованный спецслужбами РФ для совершения теракта. По данным следствия, он получил задание заложить самодельное взрывное устройство вблизи территории ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 3 марта.

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Что известно о плане вражеского агента

Взрывное устройство, по предварительным данным, было изготовлено из аммонала и других химических веществ, а также начинено металлическими предметами для усиления поражения.

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Во Львове задержали агента РФ. Фото: Львовская областная прокуратура

Во время спецоперации агент был задержан на месте, когда именно осуществлял установку взрывчатки.

Мужчине предъявлено обвинение в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

Следователи продолжают работу, устанавливая всех лиц, причастных к этому преступлению. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно Служба безопасности предотвратила теракты в Киевской области. Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые готовили подрыв административных зданий силовых структур.

Кроме того, Василий Малюк рассказал, что Россия планировала убийства Зеленского, Буданова и главу СБУ.

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