Град, блискавка та дощ: у Львові почалася сильна гроза
23 червня 2023 20:12
Початок грози у Львові. Фото: Перша приватна мемарня
У Львові почалася сильна гроза. Синоптики попереджали жителів міста щодо небезпечних метеорологічних явищ в регіоні.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що у населеному пункті Зимна Вода вже зникло світло через негоду. Також у Львові почався град.
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Крім того, в одному з районів міста, а саме на Левандівці обірвало дроти, тому там немає світла.
Нагадаємо, раніше в Одеській області оголосили штормове попередження.