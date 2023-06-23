Град, блискавка та дощ: у Львові почалася сильна гроза

Початок грози у Львові. Фото: Перша приватна мемарня

У Львові почалася сильна гроза. Синоптики попереджали жителів міста щодо небезпечних метеорологічних явищ в регіоні.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у населеному пункті Зимна Вода вже зникло світло через негоду. Також у Львові почався град.

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Крім того, в одному з районів міста, а саме на Левандівці обірвало дроти, тому там немає світла.

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Нагадаємо, раніше в Одеській області оголосили штормове попередження.