Град, молния и дождь: во Львове началась сильная гроза
23 июня 2023 20:12
Начало грозы во Львове. Фото: Перша приватна мемарня
Во Львове началась сильнейшая гроза. Синоптики предупреждали жителей города по поводу опасных метеорологических явлений в регионе.
Местные телеграмм-каналы пишут, что в населенном пункте Зимняя Вода уже пропал свет из-за непогоды. Также во Львове начался град.
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Кроме того, в одном из районов города, а именно на Левандовке, оборвало провода, поэтому там нет света.
Напомним, ранее в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.