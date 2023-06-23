Град, молния и дождь: во Львове началась сильная гроза

Начало грозы во Львове. Фото: Перша приватна мемарня

Во Львове началась сильнейшая гроза. Синоптики предупреждали жителей города по поводу опасных метеорологических явлений в регионе.

Местные телеграмм-каналы пишут, что в населенном пункте Зимняя Вода уже пропал свет из-за непогоды. Также во Львове начался град.

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Кроме того, в одном из районов города, а именно на Левандовке, оборвало провода, поэтому там нет света.

Скриншоты сообщений

Напомним, ранее в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.