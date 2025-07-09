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Головна Львів Град, шквали та дощі — синоптики попередили про негоду у Львові

Град, шквали та дощі — синоптики попередили про негоду у Львові

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 20:44
Прогноз погоди у Львові 10 липня - якою буде погода завтра
Гроза у місті. Фото: УНІАН

У четвер, 10 липня, мешканцям Львівської області слід підготуватися до складних погодних умов. Протягом доби очікується хмарна погода з інтенсивними опадами.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Пост Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Львові 10 липня

Уночі та вранці особливо складна ситуація прогнозується на півдні області — там можливі надзвичайно сильні дощі, які супроводжуватимуться грозами та градом. Місцями атмосферні явища можуть досягати ІІ рівня небезпечності (помаранчевий).

Град, шквали та дощі — синоптики попередили про негоду у Львові - фото 2
Попередження про негоду. Фото: Львівський РЦГМ

Синоптики також попереджають про шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с, при загальному північно-західному напрямку 7–12 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься в межах +9...+14 °С вночі та +13...+18 °С вдень.

У самому Львові 10 липня також не обійдеться без погодних потрясінь — очікується сильний дощ, град і пориви вітру до 20 м/с.

Температура в межах міста становитиме +10...+12 °С вночі та +14...+16 °С вдень.

Нагадаємо, що на Львівщині вже декілька днів фіксують шквали вітру. А сьогодні, 9 липня, помітили величезний смерч.

До цього синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні у четвер, 10 липня.

погода Львів дощ прогноз погоди вітер
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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