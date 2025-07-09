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Главная Львов Град, ветер и дожди — синоптики предупредили о непогоде во Львове

Град, ветер и дожди — синоптики предупредили о непогоде во Львове

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 20:44
Прогноз погоды во Львове 10 июля - какой будет погода завтра
Гроза в городе. Фото: УНИАН

В четверг, 10 июля, жителям Львовской области следует подготовиться к сложным погодным условиям. В течение суток ожидается облачная погода с интенсивными осадками.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Пост Львовского РЦГМ Фото: скриншот

Прогноз погоды во Львове 10 июля

Ночью и утром особенно сложная ситуация прогнозируется на юге области — там возможны чрезвычайно сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и градом. Местами атмосферные явления могут достигать II уровня опасности (оранжевый).

Град, шквали та дощі — синоптики попередили про негоду у Львові - фото 2
Предупреждение о непогоде. Фото: Львовский РЦГМ

Синоптики также предупреждают о шквалах ветра со скоростью 15-20 м/с, при общем северо-западном направлении 7-12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться в пределах +9...+14 °С ночью и +13...+18 °С днем.

В самом Львове 10 июля также не обойдется без погодных потрясений — ожидается сильный дождь, град и порывы ветра до 20 м/с.

Температура в пределах города составит +10...+12 °С ночью и +14...+16 °С днем.

Напомним, что на Львовщине уже несколько дней фиксируют шквалы ветра. А сегодня, 9 июля, заметили огромный смерч.

До этого синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода в Украине в четверг, 10 июля.

погода Львов дождь прогноз погоды ветер
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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