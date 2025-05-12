Прогноз погоди у Львові на завтра 13 травня

Град та шквали — у Львові завтра значно погіршиться погода
Погода у Львові та області завтра, 13 травня, очікується хмарною з проясненнями. Очікуються опади, грози та пориви вітру.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ.
Погода у Львові та області 13 травня
Вдень очікується дощ з грозами, а подекуди буде град. Вночі та зранку можливий слабкий туман.
Вітер прогнозують північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, однак вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі заморозки 0...-3 °C, вдень +11...+16 °C;
- у Львові вночі заморозки 0...-2 °C, вдень +12...+14 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра вдень будуть невеликі дощі по всій території країни.
А синоптик Наталка Діденко зазначила, що 13 травня максимальна температура по Україні становитиме +14…+17 °C.
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