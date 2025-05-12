Прогноз погоды во Львове на завтра 13 мая

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 13 мая, ожидается облачной с прояснениями. Ожидаются осадки, грозы и порывы ветра.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ.

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Погода во Львове и области 13 мая

Днем ожидается дождь с грозами, а местами будет град. Ночью и утром возможен слабый туман.

Погода в Украине 13 мая. Фото: Meteopost

Ветер прогнозируют северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, однако днем местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью заморозки 0...-3 °C, днем +11...+16 °C;

во Львове ночью заморозки 0...-2 °C, днем +12...+14 °C.

Пост Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра днем будут небольшие дожди по всей территории страны.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что 13 мая максимальная температура по Украине составит +14...+17 °C.