Прогноз погоди у Львові на завтра 19 травня

Град засипатиме Львів — прогноз погоди на завтра
Погода у Львові та області завтра, 19 травня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про град, дощ та сильні пориви вітру.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 19 травня
Завтра прогнозується дощ, місцями значний. Зранку та вдень можливі грози, а подекуди — град.
Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, зранку та вдень пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С;
- у Львові вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через дощ, грози, град та пориви вітру.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 21-22 травня в Україні очікується потепління. А вже з 26 травня буде спека.
А завтра в Одесі прогнозують значний дощ та грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
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