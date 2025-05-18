Прогноз погоди у Львові на завтра 19 травня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 19 травня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про град, дощ та сильні пориви вітру.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 19 травня

Завтра прогнозується дощ, місцями значний. Зранку та вдень можливі грози, а подекуди — град.

Погода в Україні 19 травня. Фото: Meteoprog

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, зранку та вдень пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +2...+7 °С, вдень +9...+14 °С;

у Львові вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через дощ, грози, град та пориви вітру.

Попередження про небезпеку. Фото: t.me/lviv_rchm

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 21-22 травня в Україні очікується потепління. А вже з 26 травня буде спека.

А завтра в Одесі прогнозують значний дощ та грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.