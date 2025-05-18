Прогноз погоды во Львове на завтра 19 мая

Град будет засыпать Львов — прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и области завтра, 19 мая, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о граде, дожде и сильных порывах ветра.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 19 мая
Завтра прогнозируется дождь, местами значительный. Утром и днем возможны грозы, а местами — град.
Ветер будет западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С;
- во Львове ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.
Опасные метеорологические явления
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за дождя, грозы, града и порывов ветра.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 21-22 мая в Украине ожидается потепление. А уже с 26 мая будет жара.
А завтра в Одессе прогнозируют значительный дождь и грозы. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
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