Прогноз погоды во Львове на завтра 19 мая

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 19 мая, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о граде, дожде и сильных порывах ветра.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 19 мая

Завтра прогнозируется дождь, местами значительный. Утром и днем возможны грозы, а местами — град.

Погода в Украине 19 мая. Фото: Meteoprog

Ветер будет западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С;

во Львове ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за дождя, грозы, града и порывов ветра.

Предупреждение об опасности. Фото: t.me/lviv_rchm

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 21-22 мая в Украине ожидается потепление. А уже с 26 мая будет жара.

А завтра в Одессе прогнозируют значительный дождь и грозы. Синоптики объявили желтый уровень опасности.