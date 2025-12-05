Коли не буде світла у Львові 6 грудня - графік

Графік відключень у Львові — коли вимкнуть світло завтра
Дата публікації: 5 грудня 2025 23:50
Дівчина сидить у темряві. Фото: Freepik
У суботу, 6 грудня, у Львові будуть діяти графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Коли не буде світла у Львові 6 грудня
Завтра у Львові діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України.
Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.
