Когда не будет света во Львове 6 декабря - график

График отключений во Львове — когда выключат свет завтра
Дата публикации 5 декабря 2025 23:50
Девушка сидит в темноте. Фото: Freepik
В субботу, 6 декабря, во Львове будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут выключать всем очередям.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Когда не будет света во Львове 6 декабря
Завтра во Львове будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины.
Также мы информировали, что стоит надо сделать перед тем, как отключат свет.
