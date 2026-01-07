Графіки відключення світла у Львівській області на сьогодні 7 січня

Графіки до кінця доби — як вимикатимуть світло у Львові
Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 09:23
Електрики. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла діятимуть сьогодні, 7 січня, у Львівській області. Декільком чергам вимикатимуть електроенергію двічі на добу.
Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго".
Реклама
Читайте також:
Графіки відключення світла у Львівській області 7 січня
Сьогодні на Львівщині діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Нагадаємо, у Харківській області сьогодні також діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак.
А на Одещині протягом доби запроваджуватимуть аварійні відключення світла.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама