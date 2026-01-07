Відео
Головна Львів Графіки до кінця доби — як вимикатимуть світло у Львові

Графіки до кінця доби — як вимикатимуть світло у Львові

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 09:23
Графіки відключення світла у Львівській області на сьогодні 7 січня
Електрики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть сьогодні, 7 січня, у Львівській області. Декільком чергам вимикатимуть електроенергію двічі на добу.

Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго".

Сьогодні на Львівщині діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла у Львові 7 січня
Відключення світла на Львівщині 7 січня. Фото: "Львівобленерго"

Нагадаємо, у Харківській області сьогодні також діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак.

А на Одещині протягом доби запроваджуватимуть аварійні відключення світла.

Львів Львівська область відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
