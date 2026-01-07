Графіки відключення світла у Львівській області на сьогодні 7 січня

Електрики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть сьогодні, 7 січня, у Львівській області. Декільком чергам вимикатимуть електроенергію двічі на добу.

Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго".

Графіки відключення світла у Львівській області 7 січня

Сьогодні на Львівщині діятимуть такі черги відключення світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Відключення світла на Львівщині 7 січня. Фото: "Львівобленерго"

Нагадаємо, у Харківській області сьогодні також діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак.

А на Одещині протягом доби запроваджуватимуть аварійні відключення світла.