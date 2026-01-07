Графики отключения света во Львовской области на сегодня 7 января

Графики до конца суток — как будут выключать свет во Львове
Дата публикации 7 января 2026 09:23
Электрики. Фото: ДТЭК
Графики отключения света будут действовать сегодня, 7 января, во Львовской области. Нескольким очередям будут выключать электроэнергию дважды в сутки.
Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго".
Графики отключения света во Львовской области 7 января
Сегодня на Львовщине будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Напомним, в Харьковской области сегодня также будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий российских атак.
А в Одесской области в течение суток будут вводить аварийные отключения света.
