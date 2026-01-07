Графики отключения света во Львовской области на сегодня 7 января

Электрики. Фото: ДТЭК

Графики отключения света будут действовать сегодня, 7 января, во Львовской области. Нескольким очередям будут выключать электроэнергию дважды в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго".

Графики отключения света во Львовской области 7 января

Сегодня на Львовщине будут действовать такие очереди отключения света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Отключение света на Львовщине 7 января. Фото: "Львовоблэнерго"

Напомним, в Харьковской области сегодня также будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий российских атак.

А в Одесской области в течение суток будут вводить аварийные отключения света.