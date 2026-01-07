Видео
Україна
Видео

Главная Львов Графики до конца суток — как будут выключать свет во Львове

Графики до конца суток — как будут выключать свет во Львове

Дата публикации 7 января 2026 09:23
Графики отключения света во Львовской области на сегодня 7 января
Электрики. Фото: ДТЭК

Графики отключения света будут действовать сегодня, 7 января, во Львовской области. Нескольким очередям будут выключать электроэнергию дважды в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго".

Читайте также:

Графики отключения света во Львовской области 7 января

Сегодня на Львовщине будут действовать такие очереди отключения света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла у Львові 7 січня
Отключение света на Львовщине 7 января. Фото: "Львовоблэнерго"

Напомним, в Харьковской области сегодня также будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий российских атак.

А в Одесской области в течение суток будут вводить аварийные отключения света.

Львов Львовская область отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
