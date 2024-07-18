Графіки відключення світла у Львові та області, завтра 19 липня — деталі

Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК

У п'ятницю, 19 липня, у Львіській області впродовж доби діятиме графік погодинних вимкнень. Ввечері обмежень світла буде менше, ніж останнім часом — застосовуватимуть три черги відключень замість чотирьох.

Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

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За даними "Укренерго", з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

Вимкнення по групах — у візуалізації.

Графіки відключення світла у Львівській області 19 липня. Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу та графік відключень можна за допомогою:

сайту "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Нагадаємо, Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.

Також ми писали, що Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.