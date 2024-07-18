Графики отключения света во Львове и области, завтра 19 июля — детали

Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ДТЭК

В пятницу, 19 июля, во Львовской области в течение суток будет действовать график почасовых отключений. Вечером ограничений света будет меньше, чем в последнее время — будут применять три очереди отключений вместо четырех.

Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

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Графики отключений во Львовской области

По данным "Укрэнерго", с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. С 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.

Выключение по группам — в визуализации.

График отключения света во Львовской области 19 июля. Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу и график отключений можно с помощью:

сайта "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

чат-боту "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

чат-боту "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Напомним, Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Также мы писали, что Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будет отключен в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.