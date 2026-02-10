Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Графіки відключень світла у Львові 10 лютого — розклад груп

Графіки відключень світла у Львові 10 лютого — розклад груп

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 02:22
Коли не буде світло у Львові — графік відключень на 10 лютого
Ремонт електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Львів та область знову готуються до тривалих обмежень електропостачання. Сьогодні, 10 лютого, знеструмлення торкнуться всіх жителів регіону без винятку.

Про актуальні зміни в енергосистемі офіційно повідомили у "Львівобленерго", інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як вимикатимуть електрику в кожній групі у Львові 10 лютого

Графіки відключень світла у Львові 10 лютого - розклад груп - фото 1
Графік відключень світла у Львові 10 лютого. Фото: Скриншот

Енергетики розробили графік так, що світло зникатиме по три-чотири рази на добу. Фахівці закликають мешканців планувати свій день заздалегідь. Сумарно споживачі залишатимуться без живлення близько 12–15 годин.

Згідно з офіційними даними компанії, обмеження для груп виглядають так:

Групи 1.1 та 1.2
У групи 1.1 світла не буде з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 15:30 та з 18:30 до кінця доби. Для 1.2 електрику вимкнуть з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 13:00 та з 15:30 до 22:00.

Групи 2.1 та 2.2
Підгрупа 2.1 матиме чотири періоди темряви: 00:00-02:00, 04:00-11:00, 13:00-20:00 та 23:00-24:00. У групі 2.2 енергія зникне о 00:00-05:30, 09:00-16:00 та 18:00-22:30.

Групи 3.1 та 3.2
Для 3.1 відключення діють з 02:00 до 09:00, з 13:00 до 20:00 та з 22:30 до опівночі. У 3.2 графік такий: 02:00-09:00, 12:00-18:00 та 20:00-24:00.

Групи 4.1 та 4.2
Група 4.1 залишиться без напруги з 02:00 до 06:30, з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00. У 4.2 знеструмлення плануються на 00:00-03:00, 05:30-12:00, 14:00-20:30 та 23:00-24:00.

Групи 5.1 та 5.2
Користувачі групи 5.1 будуть без світла з 00:00 до 04:00, з 06:30 до 13:00 та з 16:00 до 23:00. Для 5.2 передбачено чотири вікна: 00:00-02:00, 04:00-10:00, 12:30-18:30 та 20:30-24:00.

Групи 6.1 та 6.2
Для підгрупи 6.1 обмеження діють з 03:00 до 09:00, з 11:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00. Група 6.2 залишиться без живлення у періоди 00:00-02:00, 05:30-12:30 та 16:00-23:00.

Енергетики просять ощадливо використовувати прилади під час роботи світла. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій на мережах.

Раніше ми повідомляли про графіки відключень світла в Одесі 10 лютого. У місті одна з найважчих ситуацій після атак окупантів РФ. 

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про результати засідання Штабу з питань енергетичної безпеки. Через низькі температури у вівторок та середу очікуються складні графіки відключень.

Львів електроенергія світло графіки відключень світла графік
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації