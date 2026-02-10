Коли не буде світло у Львові — графік відключень на 10 лютого

Ремонт електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Львів та область знову готуються до тривалих обмежень електропостачання. Сьогодні, 10 лютого, знеструмлення торкнуться всіх жителів регіону без винятку.

Про актуальні зміни в енергосистемі офіційно повідомили у "Львівобленерго", інформують Новини.LIVE.

Графік відключень світла у Львові 10 лютого. Фото: Скриншот

Енергетики розробили графік так, що світло зникатиме по три-чотири рази на добу. Фахівці закликають мешканців планувати свій день заздалегідь. Сумарно споживачі залишатимуться без живлення близько 12–15 годин.

Згідно з офіційними даними компанії, обмеження для груп виглядають так:

Групи 1.1 та 1.2

У групи 1.1 світла не буде з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 15:30 та з 18:30 до кінця доби. Для 1.2 електрику вимкнуть з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 13:00 та з 15:30 до 22:00.

Групи 2.1 та 2.2

Підгрупа 2.1 матиме чотири періоди темряви: 00:00-02:00, 04:00-11:00, 13:00-20:00 та 23:00-24:00. У групі 2.2 енергія зникне о 00:00-05:30, 09:00-16:00 та 18:00-22:30.

Групи 3.1 та 3.2

Для 3.1 відключення діють з 02:00 до 09:00, з 13:00 до 20:00 та з 22:30 до опівночі. У 3.2 графік такий: 02:00-09:00, 12:00-18:00 та 20:00-24:00.

Групи 4.1 та 4.2

Група 4.1 залишиться без напруги з 02:00 до 06:30, з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00. У 4.2 знеструмлення плануються на 00:00-03:00, 05:30-12:00, 14:00-20:30 та 23:00-24:00.

Групи 5.1 та 5.2

Користувачі групи 5.1 будуть без світла з 00:00 до 04:00, з 06:30 до 13:00 та з 16:00 до 23:00. Для 5.2 передбачено чотири вікна: 00:00-02:00, 04:00-10:00, 12:30-18:30 та 20:30-24:00.

Групи 6.1 та 6.2

Для підгрупи 6.1 обмеження діють з 03:00 до 09:00, з 11:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00. Група 6.2 залишиться без живлення у періоди 00:00-02:00, 05:30-12:30 та 16:00-23:00.

Енергетики просять ощадливо використовувати прилади під час роботи світла. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій на мережах.

Раніше ми повідомляли про графіки відключень світла в Одесі 10 лютого. У місті одна з найважчих ситуацій після атак окупантів РФ.

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про результати засідання Штабу з питань енергетичної безпеки. Через низькі температури у вівторок та середу очікуються складні графіки відключень.