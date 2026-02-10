Когда не будет света во Львове — график отключений на 10 февраля

Ремонт электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Львов и область снова готовятся к длительным ограничениям электроснабжения. Сегодня, 10 февраля, обесточивание коснутся всех жителей региона без исключения.

Об актуальных изменениях в энергосистеме официально сообщили в "Львовоблэнерго", информируют Новини.LIVE.

Как будут выключать электричество в каждой группе во Львове 10 февраля

График отключений света во Львове 10 февраля. Фото: Скриншот

Энергетики разработали график так, что свет будет исчезать по три-четыре раза в сутки. Специалисты призывают жителей планировать свой день заранее. Суммарно потребители будут оставаться без питания около 12-15 часов.

Согласно официальным данным компании, ограничения для групп выглядят так:

Группы 1.1 и 1.2

У группы 1.1 света не будет с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 15:30 и с 18:30 до конца суток. Для 1.2 электричество выключат с 00:00 до 04:00, с 06:00 до 13:00 и с 15:30 до 22:00.

Группы 2.1 и 2.2

Подгруппа 2.1 будет иметь четыре периода темноты: 00:00-02:00, 04:00-11:00, 13:00-20:00 и 23:00-24:00. В группе 2.2 энергия исчезнет в 00:00-05:30, 09:00-16:00 и 18:00-22:30.

Группы 3.1 и 3.2

Для 3.1 отключения действуют с 02:00 до 09:00, с 13:00 до 20:00 и с 22:30 до полуночи. В 3.2 график такой: 02:00-09:00, 12:00-18:00 и 20:00-24:00.

Группы 4.1 и 4.2

Группа 4.1 останется без напряжения с 02:00 до 06:30, с 09:00 до 16:00 и с 18:00 до 24:00. В 4.2 обесточивание планируются на 00:00-03:00, 05:30-12:00, 14:00-20:30 и 23:00-24:00.

Группы 5.1 и 5.2

Пользователи группы 5.1 будут без света с 00:00 до 04:00, с 06:30 до 13:00 и с 16:00 до 23:00. Для 5.2 предусмотрено четыре окна: 00:00-02:00, 04:00-10:00, 12:30-18:30 и 20:30-24:00.

Группы 6.1 и 6.2

Для подгруппы 6.1 ограничения действуют с 03:00 до 09:00, с 11:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00. Группа 6.2 останется без питания в периоды 00:00-02:00, 05:30-12:30 и 16:00-23:00.

Энергетики просят экономно использовать приборы во время работы света. Это поможет избежать аварийных ситуаций на сетях.

Ранее мы сообщали о графиках отключений света в Одессе 10 февраля. В городе одна из самых тяжелых ситуаций после атак оккупантов РФ.

А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о результатах заседания Штаба по вопросам энергетической безопасности. Из-за низких температур во вторник и среду ожидаются сложные графики отключений.