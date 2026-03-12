Відео
Україна
Головна Львів Графіки відключень світла у Львові на 12 березня

Графіки відключень світла у Львові на 12 березня

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 00:21
Відключення світла у Львові та області 12 березня - які графіки
Дівчина читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні у четвер, 12 березня, у Львові та області продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Проте половина підчерг буде без відключень електроенергії, тобто — світло буде всю добу.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 12 березня

Згідно опублікованих графіків, ті споживачі, для яких будуть застосовані ці графіки — будуть без світла лише раз за добу. Зокрема, графіки на сьогодні такі:

  • 1.1 черга — світла не буде з 17:30 до 20:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 19:00 до 21:00;
  • 2.1 черга — відключень не буде;
  • 2.2 черга — відключень не буде;
  • 3.1 черга — відключень не буде;
  • 3.2 черга — відключень не буде;
  • 4.1 черга — відключень не буде;
  • 4.2 черга — відключень не буде;
  • 5.1 черга — світла не буде з 20:00 до 23:00;
  • 5.2 черги — світла не буде з 21:00 до 23:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 17:00 до 19:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 19:00 до 21:00;
Графіки відключень світла у Львові на 12 березня опублікували в обленерго
Графікі відключень світла у Львові на 12 березня. Фото: Львівобленерго

Як можна побачити на фото вище, графіки сьогодні будуть не всюди.

Нагадаємо, в кінці лютого заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики Андрій Жупанин заявив, що графіки відключень в Україні будуть ще близько місяця. Після цього світло майже буде завжди, але влітку графіки повернуться.

Також гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко теж нещодавно повідомив, що світло будуть вимикати менше вже у квітні.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
