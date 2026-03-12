Отключение света во Львове и области 12 марта - какие графики

Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и область сегодня, в четверг 12 марта, продолжат применять графики почасовых отключений света. Однако свет в этот день будуть отключать далеко не всем.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Отключение света во Львове и области 12 марта

Согласно опубликованным графикам, те потребители, для которых будут применены эти графики — будут без света только раз за сутки. В частности, графики на сегодня такие:

1.1 очередь — света не будет с 17:30 до 20:00;

1.2 очередь — света не будет с 19:00 до 21:00;

2.1 очередь — отключений не будет;

2.2 очередь — отключений не будет;

3.1 очередь — отключений не будет;

3.2 очередь — отключений не будет;

4.1 очередь — отключений не будет;

4.2 очередь — отключений не будет;

5.1 очередь — света не будет с 20:00 до 23:00;

5.2 очереди — света не будет с 21:00 до 23:00;

6.1 очередь — света не будет с 17:00 до 19:00;

6.2 очередь — света не будет с 19:00 до 21:00;

Графики отключений света во Львове на 12 марта. Фото: Львовоблэнерго

Как можно увидеть на фото выше, графики сегодня будут не везде.

Напомним, в конце февраля заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин заявил, что графики отключений в Украине будут еще около месяца. После этого свет почти будет всегда, но летом графики вернутся.

Также гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко тоже недавно сообщил, что свет будут выключать меньше уже в апреле.