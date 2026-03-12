Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Как и кому будут отключать свет во Львове 12 марта

Как и кому будут отключать свет во Львове 12 марта

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 00:21
Отключение света во Львове и области 12 марта - какие графики
Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и область сегодня, в четверг 12 марта, продолжат применять графики почасовых отключений света. Однако свет в этот день будуть отключать далеко не всем.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Отключение света во Львове и области 12 марта

Согласно опубликованным графикам, те потребители, для которых будут применены эти графики — будут без света только раз за сутки. В частности, графики на сегодня такие:

  • 1.1 очередь — света не будет с 17:30 до 20:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 19:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь — отключений не будет;
  • 2.2 очередь — отключений не будет;
  • 3.1 очередь — отключений не будет;
  • 3.2 очередь — отключений не будет;
  • 4.1 очередь — отключений не будет;
  • 4.2 очередь — отключений не будет;
  • 5.1 очередь — света не будет с 20:00 до 23:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 21:00 до 23:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 17:00 до 19:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 19:00 до 21:00;
Графіки відключень світла у Львові на 12 березня опублікували в обленерго
Графики отключений света во Львове на 12 марта. Фото: Львовоблэнерго

Как можно увидеть на фото выше, графики сегодня будут не везде.

Напомним, в конце февраля заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин заявил, что графики отключений в Украине будут еще около месяца. После этого свет почти будет всегда, но летом графики вернутся.

Также гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко тоже недавно сообщил, что свет будут выключать меньше уже в апреле.

Львов электроэнергия Львовская область отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации