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Графіки відключень світла у Львові — в Укренерго озвучили часи обмеження

16 червня 2024 22:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Відключення світла у Львові 17 червня — коли не буде світла
Інженери Львівобленерго за роботою. Фото ілюстративне: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У понеділок, 17 червня, графіки відключень електроенергії по всій Україні діятимуть майже всю добу. Зокрема, така ситуація буде й у Львові. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Як стало відомо, електроенергію на всій території регіону планують вимикати з 08:00 до 23:00. Водночас протягом 11:00-22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

За попередньою інформацією, причина застосування  графіків відключень — прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня. 

львів відключення світла
Офіційна заява Укренерго

Додамо, що дізнатися про відключення світла можна на офіційному сайті Львівобленерго.

Нагадаємо, з наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

Україна
відключення світла
Львівська область
електроенергія
електропостачання
Львів
Укренерго

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