Відключення світла у Львові 17 червня — коли не буде світла

Інженери Львівобленерго за роботою. Фото ілюстративне: Суспільне мовлення

У понеділок, 17 червня, графіки відключень електроенергії по всій Україні діятимуть майже всю добу. Зокрема, така ситуація буде й у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла у Львові

Як стало відомо, електроенергію на всій території регіону планують вимикати з 08:00 до 23:00. Водночас протягом 11:00-22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

За попередньою інформацією, причина застосування графіків відключень — прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Офіційна заява Укренерго

Додамо, що дізнатися про відключення світла можна на офіційному сайті Львівобленерго.

Нагадаємо, з наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.