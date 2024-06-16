Відключення світла у Львові 17 червня — коли не буде світла

Графіки відключень світла у Львові — в Укренерго озвучили часи обмеження
У понеділок, 17 червня, графіки відключень електроенергії по всій Україні діятимуть майже всю добу. Зокрема, така ситуація буде й у Львові.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Відключення світла у Львові
Як стало відомо, електроенергію на всій території регіону планують вимикати з 08:00 до 23:00. Водночас протягом 11:00-22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
За попередньою інформацією, причина застосування графіків відключень — прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.
Додамо, що дізнатися про відключення світла можна на офіційному сайті Львівобленерго.
Нагадаємо, з наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.
Також узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.
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