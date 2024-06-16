Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Графики отключений света во Львове — в Укрэнерго озвучили времена ограничения arrow

Графики отключений света во Львове — в Укрэнерго озвучили времена ограничения

16 июня 2024 22:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Отключение света во Львове 17 июня - когда не будет света
Инженеры Львовоблэнерго по работе. Фото иллюстративная: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В понедельник, 17 июня, графики отключений электроэнергии по всей Украине будут действовать почти все сутки. Такая ситуация будет и во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света во Львове

Как стало известно, электроэнергию по всей территории региона планируют выключать с 08:00 до 23:00. В то же время, в течение 11:00-22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

По предварительной информации, причина применения графиков отключений — прогнозируемый рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели.

львов отключение света
Официальное заявление Укрэнерго

Добавим, что узнать об отключении света можно на официальном сайте Львовоблэнерго.

Напомним, со следующей недели ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также зимой ограничения электроэнергии могут усилиться. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.

Украина
отключения света
Львовская область
электроэнергия
электроснабжение
Львов
Укрэнерго

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку