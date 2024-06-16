Отключение света во Львове 17 июня - когда не будет света

Графики отключений света во Львове — в Укрэнерго озвучили времена ограничения
В понедельник, 17 июня, графики отключений электроэнергии по всей Украине будут действовать почти все сутки. Такая ситуация будет и во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света во Львове
Как стало известно, электроэнергию по всей территории региона планируют выключать с 08:00 до 23:00. В то же время, в течение 11:00-22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
По предварительной информации, причина применения графиков отключений — прогнозируемый рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели.
Добавим, что узнать об отключении света можно на официальном сайте Львовоблэнерго.
Напомним, со следующей недели ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.
Также зимой ограничения электроэнергии могут усилиться. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.
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